https://static.news.ru/photo/acbaf414-cfd9-11e9-910b-fa163e074e61_660.jpg Александр Семчев Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Популярный актёр Александр Семчев поделился со своими поклонниками секретом своего похудения. Артист за полгода потерял почти центнер.

Он признался, что перешёл на белковую диету. Чередовал мясо с рыбой, а также употреблял сырые овощи.

Уменьшайте порции, пейте воду для усиления метаболизма, и чередуйте куриную грудку с индейкой, рыбой, — советует актёр.

Семчев добавил, что главное в процессе похудения — мотивация, потому что нужно уметь самостоятельно двигаться к поставленной цели, передаёт Teleprogramma.pro .

Ранее заслуженный врач России и телеведущая Елена Малышева рассказала россиянам о способе быстрого избавления от лишних килограммов без вреда для здоровья. По её словам, для быстрой потери веса необходимо придерживаться правильного дробного питания и увеличить физическую активность, писал News.ru.