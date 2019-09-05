Популярный актёр Александр Семчев поделился со своими поклонниками секретом своего похудения. Артист за полгода потерял почти центнер.
Он признался, что перешёл на белковую диету. Чередовал мясо с рыбой, а также употреблял сырые овощи.
Уменьшайте порции, пейте воду для усиления метаболизма, и чередуйте куриную грудку с индейкой, рыбой, — советует актёр.
Семчев добавил, что главное в процессе похудения — мотивация, потому что нужно уметь самостоятельно двигаться к поставленной цели, передаёт
Ранее заслуженный врач России и телеведущая Елена Малышева рассказала россиянам о способе быстрого избавления от лишних килограммов без вреда для здоровья. По её словам, для быстрой потери веса необходимо придерживаться правильного дробного питания и увеличить физическую активность, писал News.ru.