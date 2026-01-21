Адвокат ответил, удастся ли Джигану аннулировать брачный договор

Шансы рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) аннулировать брачный договор с блогером Оксаной Самойловой близки к 100%, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, в последние годы суды активно признают такие договоренности между супругами недействительными, если удается доказать неадекватное состояние одной из сторон при подписании.

Раньше было сложно доказать, что ты был не в себе, пописывая брачный договор. Но в течение последних лет наши суды очень много раз принимали решения о признании соглашений недействительным. В деле Джигана — Самойловой явно есть доказательства, что он был не в себе, неадекватен, когда подписывал договор. Это часть его имиджа, что он где-то тупит, где-то ведет себя странно. Более того, он не стесняется того, что принимал какие-то запрещенные препараты, лечился от этого. Поэтому, если доказать, что в тот момент, когда Джиган подписывал брачный контракт, он был не в себе, то шансы, что суд примет сторону рэпера, близки к 100%, — пояснил Бенхин.

Он пояснил, что в случае отмены договора начнет действовать Семейный кодекс РФ. По словам адвоката, совместно нажитое имущество, включая дома, будет разделено пополам, а наследство и подарки останутся у своих владельцев.

Если брачный контракт отменяется, то начинает действовать обычное, стандартное законодательство РФ — Семейный кодекс. Там четко прописано, что все совместно нажитое делится пополам, кроме наследства и подарков, которые люди получали в течение брака. Теперь, если брачный контракт признают недействительным, с кем будут жить дети — это уже отдельная тема. Если они старше 10 лет, то сами могут на суде изъявлять волю. Но я думаю, что там не будет больших споров, супруги договорятся, — резюмировал Бенхин.

Ранее адвокат Джигана Сергей Жорин заявил, что подарки, наследство и имущество, приобретенное до брака, не будет делиться при разводе рэпера и Самойловой. По его словам, в момент подписания брачного договора музыкант находился в уязвимом положении.