Адель сообщила об отмене концертов из-за болезни Адель перенесла запланированные на март концерты из-за потери голоса

Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Адель

35-летняя британская певица Адель отменила запланированные на март концерты из-за проблем с голосом, пишет The Hollywood Reporter. Как объяснила сама исполнительница, во время последнего выступления ее тошнило, не удавалось взять ноты. Адель призналась, что врачи вынудили ее взять перерыв в работе, чтобы полностью восстановиться.

К сожалению, я вынуждена взять паузу. Меня тошнило в конце последних гастролей и на протяжении всего перерыва [между концертами]. У меня не было возможности полностью восстановиться до возобновления концертов, а теперь я снова заболела, и, к сожалению, все это сказалось на моем голосе. Врачи говорят, у меня нет другого выбора, кроме как хорошенько отдохнуть, — пояснила певица.

Ранее Адель рассказала, как начала уважать вырастившую ее в одиночку мать после рождения собственного ребенка. По словам артистки, в ее семье не было денег, отец не помогал в воспитании, а оставшаяся без поддержки мама была слишком молода. Адель считает, что ей очень повезло, потому что у ее 10-летнего сына Анджело Джеймса есть любящий отец и постоянная забота.

Певица также рассказала, что ее воспитывали в основном женщины, с которых она брала пример. Благодаря своим родственницам Адель научилась справляться с жизненными трудностями и принимать вызовы судьбы.