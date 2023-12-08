«Не было денег, бросил отец»: Адель рассказала о тяжелом детстве Адель рассказала о мужестве в одиночку воспитавшей ее матери

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Адель

35-летняя британская певица Адель в интервью The Hooolywood Reporter рассказала, как начала уважать вырастившую ее в одиночку мать после рождения собственного ребенка. По словам артистки, в ее семье не было денег, отец не помогал в воспитании, а оставшаяся без поддержки мама была слишком молода. Адель считает, что ей очень повезло, потому что у ее 10-летнего сына Анджело Джеймса есть любящий отец и постоянная забота.

Когда у тебя появляется ребенок, это во многом напоминает о твоем собственном детстве. И неважно, каким оно было, вы не хотите, чтобы у вашего ребенка было ваше детство. Моя мама была очень молодой, когда родила меня. Это заставило меня больше уважать ее и стать более терпеливой по отношению к ней. Это было тяжело, потому что у нас не было денег, нас бросил отец. Мне очень повезло, что сейчас я могу заботиться о своем ребенке должным образом и более чем должным образом, — пояснила Адель.

Певица также рассказала, что ее воспитывали в основном женщины, с которых она брала пример. Благодаря своим родственницам Адель научилась справляться с жизненными трудностями и принимать вызовы судьбы.

Меня воспитывали мама, тетушки и бабушки, и они были намного сильнее, чем кто-либо другой, кого я когда-либо встречала. Они испытали жизнь на собственном горьком опыте, показали мне, каково это — быть женщиной. И это сделало их сильнее. Они просто передали это мне. Им приходилось носить своего рода броню, и благодаря им теперь я ношу свою броню как вторую кожу, — отметила Адель.

Ранее Адель заявила о желании родить второго ребенка во время разговора с поклонниками на шоу Weekends With Adele residency в Лас-Вегасе. Исполнительница призналась, что уже составила список подходящих имен для будущего малыша и мечтает стать мамой двоих детей. Нынешний жених Адель, 42-летний спортивный агент Рич Пол, о помолвке с которым она объявила в феврале 2023 года, также подтвердил готовность стать отцом.