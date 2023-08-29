Объявившая о помолвке Адель сообщила о желании родить второго ребенка Daily Mail: певица Адель заявила о желании родить второго ребенка

Фото: Armando Arorizo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

35-летняя британская певица Адель заявила о желании родить второго ребенка во время разговора с поклонниками на шоу «Weekends With Adele residency» в Лас-Вегасе, пишет Daily Mail. Исполнительница призналась, что уже составила список подходящих имен для будущего малыша и мечтает стать мамой двоих детей. Нынешний жених Адель, 42-летний спортивный агент Рич Пол, о помолвке с которым она объявила в феврале 2023 года, также подтвердил готовность стать отцом, говорится в сообщении.

Разговаривая с поклонницей, Адель сказала: «Я действительно хочу скоро снова стать мамой», а затем добавила: «На самом деле, я составляю списки. Каждый раз, когда я вижу имя, которое мне нравится, я записываю его в свой телефон», — сообщает издание.

Певица рассказала, что ее бойфренд Рич Пол тоже подбирает подходящее имя для будущего наследника. Пара встречается с 2021 года, у Пола уже есть трое детей от предыдущих отношений, старшая дочь мужчины учится на последнем курсе колледжа.

Адель воспитывает 10-летнего сына Анджело Джеймса, появившегося на свет 21 октября 2012 года от ее бойфренда Саймона Конекки. После рождения мальчика Конекки и Адель заключили официальный брак, продлившийся с 2018 по 2021 год.



В 2021 году стало известно, что Адель похудела на 45 килограммов и позировала для Vogue. В интервью модному журналу она раскрыла секрет своего преображения. Оказалось, трансформация певицы длилась около одного-двух лет. При этом цели сбросить вес у неё не было.

Похудение певицы показалось поклонникам экстремальным, однако сама артистка уверяет, что просто не выкладывала этапы своего преображения в соцсети, как делают другие знаменитости.