Захар Прилепин опубликовал в своём Telegram-канале репост о попросившей прощения у украинцев за спецоперацию в Донбассе Ирине Старшенбаум. В сообщении актрису, которая прославилась, снимаясь в военно-патриотических фильмах, укоряют в лицемерии.
Звезда патриотических фильмов «Лёд», «Т-34», «Притяжение» вдруг попросила прощения у украинцев за действия России по защите Донбасса. В своём микроблоге актриса написала: «Украинцы, прошу простить меня за беспомощность. Мы желаем немедленного прекращения этих чудовищных действий», чем немало удивила поклонников.
Сравнительно молодая поросль. Вместо академического образования — курсы и тренинги. Сейчас так можно. Более 20 картин: «Притяжение», «Лёд», «Лето», «Т-34»... На экране за деньги с фашистами воевать — это одно. А в жизни — это, оказывается, другое, — говорится в сообщении.
Ранее актриса популярного телесериала «Сваты» Анна Кошмал рассказала в соцсетях о ссоре с коллегами по съёмочной площадке из-за спецоперации на Украине. Она оборвала с ними связь из-за отказа поддержать её страну в конфликте.