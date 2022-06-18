«А на экране — с фашистами воевать»: Ирину Старшенбаум укорили за лицемерие Прилепин опубликовал пост о попросившей прощения у украинцев Ирине Старшенбаум

Фото: Central Partnership/Global Look Press

Кадр из фильма «Т-34» с Ириной Старшенбаум

Захар Прилепин опубликовал в своём Telegram-канале репост о попросившей прощения у украинцев за спецоперацию в Донбассе Ирине Старшенбаум. В сообщении актрису, которая прославилась, снимаясь в военно-патриотических фильмах, укоряют в лицемерии.

Звезда патриотических фильмов «Лёд», «Т-34», «Притяжение» вдруг попросила прощения у украинцев за действия России по защите Донбасса. В своём микроблоге актриса написала: «Украинцы, прошу простить меня за беспомощность. Мы желаем немедленного прекращения этих чудовищных действий», чем немало удивила поклонников.

Сравнительно молодая поросль. Вместо академического образования — курсы и тренинги. Сейчас так можно. Более 20 картин: «Притяжение», «Лёд», «Лето», «Т-34»... На экране за деньги с фашистами воевать — это одно. А в жизни — это, оказывается, другое, — говорится в сообщении.

Ранее актриса популярного телесериала «Сваты» Анна Кошмал рассказала в соцсетях о ссоре с коллегами по съёмочной площадке из-за спецоперации на Украине. Она оборвала с ними связь из-за отказа поддержать её страну в конфликте.