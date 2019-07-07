https://static.news.ru/photo/e51f42be-a05a-11e9-8cff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com

Легендарный певец Стиви Уандер объявил на своём концерте в лондонском Гайд-парке, что готовится к операции по трансплантации, назначенной на сентябрь.

Артист сказал, что хочет избежать слухов в связи с будущим перерывом в творческой деятельности, поэтому сам информирует о происходящем. Он успокоил своих поклонников, пообещав, что всё будет хорошо (донор уже найден), публика поддержала его аплодисментами.

The moment, this evening at Hyde Park, Stevie Wonder told us why he would be taking a break from performing.... pic.twitter.com/pwfjnczGKx — Aleem Maqbool (@AleemMaqbool) 6 июля 2019 г.

Как писал News.ru ранее, российский телеведущий Борис Корчевников рассказал, что перенёс трепанацию черепа. По его словам, в первые дни после операции «что-то тебе открывается».