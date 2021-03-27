Вирусолог назвал утечку в Ухани единственной причиной пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/d8fd6a26-8fa3-11eb-a261-96000091f725_660.jpg Фото: Liu Dawei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Утечка из лаборатории в китайском городе Ухань доказана не на 100%, но, похоже, это единственный логический источник COVID-19, считает американский вирусолог Дэвид Ашер. По его словам, трое учёных из учреждения заразились в ноябре 2019-го.

Он отметил, что пока «трудно делать выводы», что это стал именно COVID-19, но это кажется «весьма вероятным», так как симптомы инфекции у них слишком похожи на распространившийся по всему миру недуг. ЧП якобы произошло за шесть недель до официального признания Пекином вспышки инфекции, пишет The Mail on Sunday.

Если бы они (власти КНР. — NEWS.ru) не скрывали передачу вируса от человека к человеку, многие миллионы людей во всём мире не умерли бы. <...> Если китайцы не заявят правду или мы не разберёмся с этой катастрофой, это будет одним из величайших провалов в истории человеческого общества. Они были вовлечены в шокирующий спектр опасных экспериментов с высокопатогенными, созданными человеческими руками версиями вирусов, подобных COVID, в Ухани, — отметил Ашер.

Первоначально многие ведущие эксперты отвергали предположение об утечке вируса в КНР, считали его «теорией заговора», указывая на естественную передачу заболевания от животных. Но американский вирусолог и экс-глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд считает, что естественная передача такой хорошо адаптированной болезни не имеет большого биологического смысла.

Другая работа учёных из США гласит, что первое заражение COVID-19 произошло в провинции Хубэй в период с середины октября по середину ноября 2019-го. По их словам, подобные вспышки «допускают лишь узкое окно для превентивного вмешательства». ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Джо Байден заявил о наличии собственных теорий о происхождении COVID-19. По его словам, он их озвучит, но только после того, как выскажутся специалисты. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов. Предшественник Байдена на посту президента Дональд Трамп называл COVID-19 китайской инфекцией и даже грозил Пекину последствиями, если выяснится, что вспышка COVID-19 была допущена сознательно.