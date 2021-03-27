Вирусолог назвал утечку в Ухани единственной причиной пандемии COVID-19

Утечка из лаборатории в китайском городе Ухань доказана не на 100%, но, похоже, это единственный логический источник COVID-19, считает американский вирусолог Дэвид Ашер. По его словам, трое учёных из учреждения заразились в ноябре 2019-го.
Он отметил, что пока «трудно делать выводы», что это стал именно COVID-19, но это кажется «весьма вероятным», так как симптомы инфекции у них слишком похожи на распространившийся по всему миру недуг. ЧП якобы произошло за шесть недель до официального признания Пекином вспышки инфекции,
Если бы они (власти КНР. — NEWS.ru) не скрывали передачу вируса от человека к человеку, многие миллионы людей во всём мире не умерли бы. <...> Если китайцы не заявят правду или мы не разберёмся с этой катастрофой, это будет одним из величайших провалов в истории человеческого общества. Они были вовлечены в шокирующий спектр опасных экспериментов с высокопатогенными, созданными человеческими руками версиями вирусов, подобных COVID, в Ухани, — отметил Ашер.
Первоначально многие ведущие эксперты отвергали предположение об утечке вируса в КНР, считали его «теорией заговора», указывая на естественную передачу заболевания от животных. Но американский вирусолог и экс-глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд считает, что естественная передача такой хорошо адаптированной болезни не имеет большого биологического смысла.
Другая работа учёных из США гласит, что первое заражение COVID-19 произошло в провинции Хубэй в период с середины октября по середину ноября 2019-го. По их словам, подобные вспышки «допускают лишь узкое окно для превентивного вмешательства». ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Джо Байден заявил о наличии собственных теорий о происхождении COVID-19. По его словам, он их озвучит, но только после того, как выскажутся специалисты. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов. Предшественник Байдена на посту президента Дональд Трамп называл COVID-19 китайской инфекцией и даже грозил Пекину последствиями, если выяснится, что вспышка COVID-19 была допущена сознательно.