Байден заявил о собственной теории появления коронавируса

https://static.news.ru/photo/d94c435a-8e93-11eb-8c4d-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Leigh Vogel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил о наличии собственных теорий о происхождении COVID-19. По его словам, он их озвучит, но только после того, как выскажутся специалисты.

Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов, сообщает РИА Новости.

У меня есть теории, но я не учёный. Я подожду, пока учёное сообщество не вынесет это суждение, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Предшественник Байдена на посту президента Дональд Трамп называл коронавирус китайской инфекцией и даже грозил Пекину последствиями, если выяснится, что вспышка COVID-19 была допущена сознательно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд рассказал свою версию происхождения коронавируса. Он считает, что заболевание появилось в лаборатории китайского города Ухань, который стал эпицентром распространения COVID-19. Он уверен, что вирус начал распространяться ещё в сентябре 2020 года.