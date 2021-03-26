Американский эксперт считает, что COVID-19 появился в лаборатории

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Бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд рассказал свою версию происхождения коронавируса. Он считает, что заболевание появилось в лаборатории китайского города Ухань, который стал эпицентром распространения COVID-19.

Сейчас я по-прежнему придерживаюсь точки зрения, что наиболее вероятный источник этого патогена в Ухани была лаборатория, откуда он вырвался, — сказал он телеканалу CNN.

Он уверен, что вирус начал распространяться ещё в сентябре 2020 года.

Нет чего-либо необычного в том, чтобы респираторный патоген, с которым работают в лаборатории, заражает сотрудников лаборатории, — добавил Редфилд.

При этом эксперт подчеркнул, что это лишь его личное мнение, а точный ответ даст наука.

Эксперты ВОЗ, однако, считают, что версия с лабораторным происхождением вируса маловероятна. Они сделали такой вывод после посещения Ухани.

Группа из двух десятков учёных прибыла в Ухань 14 января. Среди экспертов были представители России, Австралии, Дании, Германии, Кении, Японии, Нидерландов, Катара, Судана, Великобритании, США и Вьетнама. После 14-дневного карантина прибывшие посетили Уханьский институт вирусологии, лабораторию городского Центра по контролю и профилактике заболеваний и закрытый в настоящее время оптовый рынок морепродуктов «Хуанань».

Миссия представителей ВОЗ заняла около месяца. При этом учёные в открытом письме заявили, что им не было предоставлено достаточного доступа к объектам, дабы они смогли определить источник распространения коронавируса или точно заявить, был ли SARS-CoV-2 создан искусственно в лаборатории. Об этом писал NEWS.ru.