ВОЗ отказалась публиковать предварительный доклад по поездке в Ухань

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения не станет публиковать промежуточный доклад по итогам своего посещения китайского города Ухань. Там специалисты пытались установить возможные источники возникновения эпидемии COVID-19. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Группа из двух десятков учёных
Миссия представителей ВОЗ заняла около месяца. При этом учёные в открытом письме заявили, что им не было предоставлено достаточного доступа к объектам, дабы они смогли определить источник распространения коронавируса или точно заявить, был ли SARS-CoV-2 создан искусственно в лаборатории.
Согласно
В результате учёные решили не публиковать предварительный доклад. Они также призвали к организации нового международного расследования.
Ранее стало известно, что две трети (64%) граждан России убеждены, что коронавирусная инфекция была искусственно создана как биологическое оружие, лишь 23% опрошенных считают, что вирус возник естественным путём. Данные исследования Левада-Центра (признан юрлицом, выполняющим функции иноагента) приводил NEWS.ru.