ВОЗ отказалась публиковать предварительный доклад по поездке в Ухань

https://static.news.ru/photo/739b9862-7d77-11eb-bec5-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Cheng Min/Global Look Press

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения не станет публиковать промежуточный доклад по итогам своего посещения китайского города Ухань. Там специалисты пытались установить возможные источники возникновения эпидемии COVID-19. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Группа из двух десятков учёных прибыла в Ухань 14 января. Среди экспертов были представители России, Австралии, Дании, Германии, Кении, Японии, Нидерландов, Катара, Судана, Великобритании, США и Вьетнама. После 14-дневного карантина прибывшие посетили Уханьский институт вирусологии, лабораторию городского Центра по контролю и профилактике заболеваний и закрытый в настоящее время оптовый рынок морепродуктов «Хуанань».

Миссия представителей ВОЗ заняла около месяца. При этом учёные в открытом письме заявили, что им не было предоставлено достаточного доступа к объектам, дабы они смогли определить источник распространения коронавируса или точно заявить, был ли SARS-CoV-2 создан искусственно в лаборатории.

Согласно заявлению , половина научной группы состояла из китайских учёных, чья научная независимость могла быть ограничена. При этом международные члены научной группы могут полагаться лишь на информацию китайских коллег и властей, а любой доклад совместной группы должен быть одобрен как китайскими, так и международными участниками расследования.

В результате учёные решили не публиковать предварительный доклад. Они также призвали к организации нового международного расследования.

Ранее стало известно, что две трети (64%) граждан России убеждены, что коронавирусная инфекция была искусственно создана как биологическое оружие, лишь 23% опрошенных считают, что вирус возник естественным путём. Данные исследования Левада-Центра (признан юрлицом, выполняющим функции иноагента) приводил NEWS.ru.