«Вектор»: прививка «ЭпиВакКороной» даёт защиту на один год

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В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» считают, что разработанная ими вакцина «ЭпиВакКорона» даёт защиту организма от коронавируса сроком на один календарный год.

Мы рассчитываем, что иммунитет, который обеспечивается после иммунизации вакциной «ЭпиВакКорона» будет действовать на протяжении 12 месяцев, — приводит ТАСС слова гендиректора «Вектора» Ринат Максютов.

NEWS.ru писал, что по результатам исследований в 100% привившихся препаратом «ЭпиВакКорона» выработались антитела к COVID-19. Это касалось испытуемых в возрасте от 18 до 60 лет. Среди пожилых антитела были зарегистрированы у 94% испытуемых.

Ранее сообщалось, что отрицательный результат тестирования на наличие антител к SARS-CoV-2 после вакцинации получают те пациенты, кто проходит неправильно выбранное лабораторное исследование. Об этом заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков. По его словам, поствакцинальный тест — это тест на наличие антител к спайковому (S) антигену IgG. Также медик рассказал, что в структуре SARS-CoV-2 выделяют несколько антигенов, самый сильный иммунный ответ при этом дают нуклеокапсидный и спайковый. Маркером приобретённого иммунитета к COVID-19 является наличие антител класса IgG к любому из этих двух антигенов. Для их выявления используется два разных вида лабораторных исследований.