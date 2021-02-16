Врач объяснил причины отсутствия антител к COVID-19 после вакцинации

https://static.news.ru/photo/3e30d296-0036-11eb-bc28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отрицательный результат тестирования на наличие антител к SARS-CoV-2 после вакцинации получают те пациенты, кто проходит неправильно выбранное лаборатрное исследование. Об этом заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По его словам, поствакцинальный тест — это тест на наличие антител в спайковому (S) антигену IgG

Почему его еще называют поствакцинальным? Потому что все имеющиеся в наличии и большинство разрабатывающихся вакцин в качестве антигена-мишени, вводимого в организм, используют именно спайковый антиген SARS-CoV-2. Именно на него начинают вырабатываться антитела, — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Также медик рассказал, что в структуре SARS-CoV-2 выделяют несколько антигенов, самый сильный иммунный ответ при этом дают нуклеокапсидный и спайковый. Маркером приобретённого иммунитета к COVID-19 является наличие антител класса IgG к любому из этих двух антигенов. Для их выявления используется два разных вида лабораторных исследований.

При этом иммунная система человека может избирательно реагировать на антигены и вырабатывать антитела только к спайковому антигену или только к нуклеокапсидному антигену.

Таким образом, после законченного курса вакцинации необходимо сдавать тест на антитела IgG к S-антигену.

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