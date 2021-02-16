Врач объяснил причины отсутствия антител к COVID-19 после вакцинации

Отрицательный результат тестирования на наличие антител к SARS-CoV-2 после вакцинации получают те пациенты, кто проходит неправильно выбранное лаборатрное исследование. Об этом заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков.
По его словам, поствакцинальный тест — это тест на наличие антител в спайковому (S) антигену IgG
Почему его еще называют поствакцинальным? Потому что все имеющиеся в наличии и большинство разрабатывающихся вакцин в качестве антигена-мишени, вводимого в организм, используют именно спайковый антиген SARS-CoV-2. Именно на него начинают вырабатываться антитела, — приводит слова Позднякова РИА Новости.
Также медик рассказал, что в структуре SARS-CoV-2 выделяют несколько антигенов, самый сильный иммунный ответ при этом дают нуклеокапсидный и спайковый. Маркером приобретённого иммунитета к COVID-19 является наличие антител класса IgG к любому из этих двух антигенов. Для их выявления используется два разных вида лабораторных исследований.
При этом иммунная система человека может избирательно реагировать на антигены и вырабатывать антитела только к спайковому антигену или только к нуклеокапсидному антигену.
Таким образом, после законченного курса вакцинации необходимо сдавать тест на антитела IgG к S-антигену.
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