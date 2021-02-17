Антитела к коронавирусу от «Эпиваккороны» выработались у 100% добровольцев

https://static.news.ru/photo/2147a946-71c1-11eb-ae8f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, которые участвовали в пострегистрационных исследованиях вакцины «Эпиваккорона». Об этом сообщил завотделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков.

Первая группа добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет показала 100% иммунологическую эффективность, то есть у всех вакцинированных здоровых людей до 60 лет образовывались антитела к коронавирусу, — заявил в эфире Первого канала Рыжиков.

По его словам, у добровольцев 60+ иммунологическая эффективность составила 94%. Рыжиков назвал это «прекрасным показателем для этого возраста».

Как писал NEWS.ru, отрицательный результат тестирования на наличие антител к SARS-CoV-2 после вакцинации получают те пациенты, кто проходит неправильно выбранное лабораторное исследование. Об этом заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков. По его словам, поствакцинальный тест — это тест на наличие антител в спайковому (S) антигену IgG. Также медик рассказал, что в структуре SARS-CoV-2 выделяют несколько антигенов, самый сильный иммунный ответ при этом дают нуклеокапсидный и спайковый. Маркером приобретённого иммунитета к COVID-19 является наличие антител класса IgG к любому из этих двух антигенов. Для их выявления используется два разных вида лабораторных исследований.

При этом иммунная система человека может избирательно реагировать на антигены и вырабатывать антитела только к спайковому антигену или только к нуклеокапсидному антигену. Таким образом, после законченного курса вакцинации необходимо сдавать тест на антитела IgG к S-антигену.

Ранее центр «Вектор» подтвердил, что российские препараты «Спутник V» центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» защищают от британского штамма коронавирусной инфекции.