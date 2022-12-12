В России может появиться уникальная вакцина от аллергии на кошек Сеченовский университет: вакцина от аллергии на кошек готова к клиническим испытаниям

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Вакцина от аллергии на кошек успешно прошла доклинические испытания и готова к клиническим испытаниям. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского университета. Разработку препарата российская команда исследователей вела совместно с Венским медицинским университетом.

Над созданием препарата работали две команды — в Москве и в Вене. Это была сложная и долгая работа, но это того стоило. Следующий этап — токсикологические и клинические испытания, к которым мы планируем приступить в 2023-2024 году, и последующая регистрация вакцины, — рассказал руководитель проекта, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии университета, академик РАН Александр Караулов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что данная вакцина не имеет аналогов в мире. Она успешно прошла доклинические испытания. В пресс-службе заявили, что препарат представляет собой эффективное средство против всех кошачьих аллергенов.

Как отметили в университете, аллергией на кошек страдают по меньшей мере 30% взрослых жителей Земли.

Ранее аллерголог Дарья Жукова рассказала, что причинами возникновения аллергии во взрослом возрасте могут стать изменение культуры питания и использование антибиотиков. По ее словам, на увеличение числа аллергиков влияет сокращение потребления животных жиров и жирной рыбы, а также рост потребления маргарина и растительного масла. Использование антибиотиков, уточнила эксперт, способно увеличить предрасположенность к аллергическим заболеваниям кожи.

В свою очередь аллерголог Надежда Логина рассказала, что зимой может обостриться аллергия на бытовую пыль, а также проявиться аллергия на холод и химические реагенты, которыми обрабатывают дороги. Она пояснила, что реакция на пыль чаще появляется у людей, страдающих бронхиальной астмой и аллергическим насморком. По словам Логиной, аллергия на мороз может проявиться в виде насморка, заложенности носа, кашля и бронхиальной астмы. Кроме того, может возникнуть холодовая крапивница — высыпания на отрытых участках кожи, которая нередко сопровождается зудом.