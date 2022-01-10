В РАН оценили перспективность месторождений нефти Чукотки на уровне Аляски

Учёные Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН провели исследования объёма природных ресурсов шельфа Чукотки, сравнив их с недрами северо-западного района США. В результате анализа выяснилось, что перспективность их нефтегазоносности одинаковая. О данном открытии специалисты опубликовали статью в журнале «Геология и недропользование», пишет «Интерфакс».

В Восточной Арктике наибольший интерес с точки зрения нефтегазоносности представляет гигантский Северо-Чукотский окраинно-шельфовый рифт, развивавшийся главным образом в мелу и кайнозое: Северо-Врангельско-Геральдская гряда, в частности Западно-Врангелевское и Восточно-Сибирское поднятие, Восточная периклиналь антеклизы де Лонга, — отмечается в статье.

Шельф самого восточного российского региона имеет общую площадь более шести миллионов квадратных километров, что ставит его на первое место в мире по протяжённости. По оценкам специалистов, начальные извлекаемые энергетические ресурсы шельфа составляют около 100 млрд тонн условного топлива.

В Северной Аляске было открыто около 60 нефтяных и газовых месторождений, они в основном сконцентрированы вдоль мыса Барроу, а её нефтяной потенциал оценивается почти в 30 млрд куб. м нефти и около 160 трлн куб. м природного газа, сообщили учёные.

Аляска — наиболее разведанный район США, содержит 40% неоткрытых запасов Америки. Запасы нефти на Аляске составляют 0,896 млрд баррелей. Доказанные резервы нефти в США составляют 28,4 млрд баррелей, из которых почти треть приходится на Аляску.

По словам экспертов, изотопный состав углерода нефти месторождений Аляски и Чукотки демонстрирует близость параметров. Наиболее перспективным участком учёные называют северный склон Аляски, включающий соседний шельф Бофорт и Чукотский континентальный шельф, здесь может идти речь об открытии значительных нефтяных ресурсов.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что России не грозит дефицит ресурсов, поскольку запасы полезных ископаемых никогда не кончатся. Вопрос о них можно рассматривать только с точки зрения рентабельности.