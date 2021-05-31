В Китае штамм птичьего гриппа H10N3 впервые в мире передался человеку

Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая подтвердил случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H101N3 в провинции Цзянсу. Об этом сообщает РИА Новости.
Заболевший — 41 летний мужчина. Симптомы
Эта разновидность вируса даже среди птиц считается крайне низкопатогенной. Китайские эксперты считают, что больной заразился случайно, а риск масштабного распространения болезни низок. Случаев передачи этого штамма от птиц или от человека к человеку ранее не регистрировалось.
Лиц, находившихся в контакте с больным, поместили под медицинское наблюдение. Пока никаких отклонений у них выявлено не было. Состояние больного остаётся стабильным.
В феврале вспышка птичьего гриппа среди людей произошла на юге России. Все заболевшие работали на птицефабрике, от человека к человеку заболевание не передавалось. Анализ показал, что речь шла о штамме A(H5N8).