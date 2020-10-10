В Британии проверят вакцину от туберкулёза на эффективность против COVID-19

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Специалисты Эксетерского университета (Великобритания) проверят, защищает ли от коронавируса противотуберкулёзная вакцина на основе БЦЖ (бацилла Кальмета — Герена). Исследование уже начато в Австралии, Бразилии, Испании, Нидерландах и Чили, в ближайшее время к нему присоединятся около тысячи британцев.

Как передаёт ТАСС, представитель университета профессор Джон Кэмпбэлл объяснил, что гипотеза об эффективности БЦЖ в борьбе с COVID-19 выдвинута на основе того, что противотуберкулёзная вакцина обладает ненаправленным действием. В научной литературе есть свидетельства, что препарат потенциально эффективен против вирусов.

За последние десятилетия в государствах, где туберкулёз стал редкостью, перестали использовать недорогую БЦЖ-вакцину. В частности, в Великобритании это произошло в 2005 году. После начала пандемии COVID-19 ряд исследователей выдвинули гипотезу, что в странах, где вакцину ещё применяют, коронавирус распространяется медленнее. К таким государствам относится Россия.

Учёные пока не пришли к консенсусу в этом отношении. Плацебо-контролируемое исследование BRACE на основе выборки из 10 тысяч человек должно прояснить ситуацию.

Результаты могут иметь важное значение для всего мира. Хотя мы не рассчитываем обнаружить специфичность [БЦЖ] именно к COVID-19, потенциально она может помочь нам выиграть несколько лет. За это время появятся вакцины от нового коронавируса, а возможно, будут найдены и новые способы борьбы с заболеванием, — пояснил Кэмпбэлл.

Ожидается, что предварительные результаты исследования будут получены к лету 2021 года.

Ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что только доступная для всех и сверхэффективная вакцина от коронавирусной инфекции обеспечит возвращение жизни человечества к норме, писал NEWS.ru.