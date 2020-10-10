Билл Гейтс назвал условие возвращения к нормальной жизни после пандемии

https://static.news.ru/photo/278c235a-0bd6-11eb-a7eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Inga Kjer/photothek.net/BMZ via/Global Look Press

Только доступная для всех и сверхэффективная вакцина от коронавирусной инфекции обеспечит возвращение жизни человечества к норме. Такое мнение высказал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

Главе компании был задан вопрос о том, что нужно для окончательного преодоления последствий пандемии и нормализации жизни.

Единственный путь для полного возвращения к норме — это получение вакцины, которая будет суперэффективна и доступна для многих людей, — сообщил в интервью телекомпании NBC Гейтс.

По его словам, вакцинация позволит покончить с распространением COVID-19.

Билл Гейтс и его жена Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который выделил сотни миллионов долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Ранее эпидемиолог и доктор медицинских наук Михаил Фаворов заявил, что люди уже никогда не будут жить так, как прежде, из-за пандемии коронавирусной инфекции. Он напомнил об исследовании учёных из США, которые пришли к выводу, что пандемия оказала огромное влияние как на физическое здоровье людей, так и на социальную психологию. Фаворов предположил, что в конце 2020 года и начале 2021-го мир перенесёт «высокую вспышку» коронавирусной инфекции. По его словам, ситуация стабилизируется к лету 2022 года, писал NEWS.ru.