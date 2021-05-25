В России появится лекарство от рака мозга

В Красноярске учёные провели успешный эксперимент по созданию препарата для лечения самой агрессивной формы рака мозга — глиобластомы. Как пишет «МК в Красноярске», лекарство должно появиться через три-пять лет.
В исследовании
Эксперимент проводили на мышах. Искусственно созданные антитела (РНК-аптамеры) доставили в клетки опухоли медицинский препарат (микроРНК), блокирующий определённые гены. В результате МРТ показало, что опухоль уменьшилась и начала разрушаться.
Комбинированный препарат на основе нашей разработки РНК-аптамеров с микроРНК и итальянских комплексов показал эффективное подавление роста опухоли мозга, — пояснила руководитель лаборатории Анна Кичкайло.
На следующем этапе учёные планируют провести доклинические испытания препарата.
Ранее новосибирские учёные сообщили, что вытяжка из сибирских елей увеличивает на 40% эффективность химиотерапии при раке мозга.