В России появится лекарство от рака мозга

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Наталья Поликарпова NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Нейробиологи из Университета Ньюкасла (Великобритания) установили, почему некоторые люди с отвращением воспринимают бытовой шум, звуки жевания, глотания, чавканья и дыхания. О выводах учёных пишет The Guardian.

Причину нетерпимости к отдельным звукам нашли в сильной связи между разными зонами мозга: она вызывает реакцию, известную как гиперзеркальное отражение. Для подтверждения гипотезы нейробиологи провели исследование, в котором участвовали 75...