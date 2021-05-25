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В России появится лекарство от рака мозга

11:33, 26 мая 2021
Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

В Красноярске учёные провели успешный эксперимент по созданию препарата для лечения самой агрессивной формы рака мозга — глиобластомы. Как пишет «МК в Красноярске», лекарство должно появиться через три-пять лет.

В исследовании приняли участие специалисты Красноярского медуниверситета и врачи из Института генетики и биомедицинских ресурсов Милана.

Эксперимент проводили на мышах. Искусственно созданные антитела (РНК-аптамеры) доставили в клетки опухоли медицинский препарат (микроРНК), блокирующий определённые гены. В результате МРТ показало, что опухоль уменьшилась и начала разрушаться.

Комбинированный препарат на основе нашей разработки РНК-аптамеров с микроРНК и итальянских комплексов показал эффективное подавление роста опухоли мозга, — пояснила руководитель лаборатории Анна Кичкайло.

На следующем этапе учёные планируют провести доклинические испытания препарата.

Ранее новосибирские учёные сообщили, что вытяжка из сибирских елей увеличивает на 40% эффективность химиотерапии при раке мозга.

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