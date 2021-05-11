Сибирские учёные предложили использовать вытяжку из елей для лечения рака

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Вытяжка из сибирских елей увеличила на 40% эффективность химиотерапии при раке мозга. О новой разработке учёных Новосибирского института органической химии им. Ворожцова СО РАН сообщает «МК в Новосибирске».

В основе новой разработки — природные смоляные кислоты, выделяемые из ели сибирской. Второе вещество в соединении — каркасный структурный фрагмент адамантан, который позволяет препарату селективно связываться с ферментом репарации.

Как рассказала научный сотрудник НИОХ СО РАН Ксения Ковалёва, раковая клетка имеет много механизмов защиты от терапии.

Если она понимает, что у неё преобладает конкретный вид повреждений, она начинает гиперэкспрессировать ферменты репарации ДНК, то есть вырабатывать их больше, чем в обычной клетке, — пояснила химик.

Совместно со специалистами из вивария института цитологии и генетики СО РАН учёные провели опыты на мышах. Грызунов с пришитыми сверху опухолями (ксенографтами) пролечили темозоломидом с использованием вещества, созданного из вытяжки сибирской ели. Оказалось, что при совместном применении препаратов рост и размер опухоли уменьшается, а эффективность от применения химиотерапии возрастает.

В будущем химики планируют выяснить, способно ли вещество проникать в мозг.

Ранее врач-диетолог Ольга Шмелёва рассказала, что яблоки помогают бороться с онкологическими заболеваниями. Специалист отметила, что этот фрукт богат витамином С, который является природным антиоксидантом. Именно этот элемент и помогает яблокам способствовать повышению сопротивляемости организма к онкологии.