Уверенность человека в решениях определяется активностью нейронов

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Активность нейронов в височной доле мозга определяет уверенность людей в принятии решений. К такому выводу пришли немецкие учёные.

Исследователи, чья работа была опубликована на сайте Боннского университета, провели интересный эксперимент, демонстрирующий корреляцию между активностью мозга и уверенностью в принятии решений.

Отмечается, что в исследовании приняли участие пациенты с эпилепсией. Им вживляли электроды, после чего участники должны были выбрать одно блюдо из 190 различных комбинаций, перемещая ползунок влево или вправо в зависимости от уверенности в совершаемом действии. Одновременно с этим учёные оценивали активность импульсов в головном мозге.

Частота электрических импульсов менялась с увеличением уверенности в принятии решений, — сообщили учёные.

При этом была зафиксирована активность 830 нервных клеток. Задействованные нейроны располагались в области мозга, которая играет роль в функции памяти. Таким образом запоминается и само решение, и уверенность в нём. Похоже, что таким образом работает механизм предостережения от повторения ошибок.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из университетского колледжа Лондона утверждают, что негативные мысли могут спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Проведя эксперименты, специалисты выяснили, что у пессимистов чаще, чем у оптимистов, снижались когнитивные функции, также у них в мозге чаще происходило отложение вредных белковых агрегатов, которые наблюдаются при болезни Альцгеймера.

Учёным и ранее было известно, что депрессия и тревожность являются факторами развития деменции, но только сейчас специалисты нашли подтверждение тому, что негативные мысли непосредственно влияют на мозг.