Учёные нашли связь между негативными мыслями и деменцией

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Британские учёные из Университетского колледжа Лондона утверждают, что негативные мысли могут спровоцировать развитие болезни Альцгеймера.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 360 человек старше 55 лет. Добровольцев протестировали на память, внимание, пространственное мышление и язык. Люди рассказывали специалистам о уровне депрессивности, тревожности, а также о том, как часто они беспокоились о будущем.

Выяснилось, что у пессимистов чаще чем у оптимистов снижались когнитивные функции, также у них в мозге чаще происходило отложение вредных белковых агрегатов, которые наблюдаются при болезни Альцгеймера.

Учёным и ранее было известно, что депрессия и тревожность являются факторами развития деменции, но только сейчас специалисты нашли подтверждение тому, что негативные мысли непосредственно влияют на мозг.

NEWS.ru писал, что шведские учёные научились определять болезнь Альцгеймера на ранней стадии. Они разработали тест, который выявляет изменения в структурах нервных клеток.