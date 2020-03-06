https://static.news.ru/photo/b3a9fac6-5fbd-11ea-beb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Китайские учёные выявили изменения в клинических симптомах больных, заразившихся коронавирусом в разные периоды. Эти наблюдения дают основания полагать, что инфекция со временем приобретёт форму гриппа или же может на протяжении длительного времени находиться в организме пациентов без симптомов.

Черновик исследования опубликован на сайте Social Science Research Network (SSRN). Специалисты наблюдали за 89 пациентами, госпитализированными в Народную больницу Уханьского университета. Людей разделили на две группы: на тех, кто поступил в клинику с 16 по 22 января (31 человек), и тех, кого положили в больницу с 23 по 29 января (58 человек)

Отмечается, что у первой группы больше наблюдались такие симптомы, как повышенная температура (67,7%), упадок сил (41,9%) и мышечная боль (22,6%). У 32,3% пациентов первой группы наблюдалось слабое выделение мокроты. При этом во второй группе пациентов такой симптом наблюдался лишь у 6,9%. Кроме того, у 54,2% пациентов первой группы был пониженный уровень лимфоцитов.

Наблюдения из этого исследования позволяют предполагать, что первоначальные симптомы недавно заражённых пациентов более скрыты, а также то, что новый тип коронавируса может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп, или же то, что вирус может находиться в скрытном состоянии на протяжении длительного времени в организме асимптомных носителей, — говорится в исследовании.

Авторы доклада подчёркивают, что клинические симптомы пациентов в разные периоды могут отличаться из-за мутаций вируса, который уже передаётся в третьем и четвёртом поколениях.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже классификацию изменили на COVID-19. Чтобы остановить распространение инфекции, в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны, большинство предприятий распустили работников по отпускам.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру перевалило за 98 тысяч человек. От болезни умерли 3,3 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 55 тысячам.

Ранее китайские врачи впервые в мире выявили случай поражения новым коронавирусом центральной нервной системы (ЦНС) человека. 56-летний пациент поступил в реанимацию 24 января. Через 96 часов (14-й день болезни) у больного начались судороги, икота, расстройство сознания и другие нехарактерные для пневмонии симптомы. Специалисты провели дополнительные анализы и установили присутствие коронавируса в спинномозговой жидкости пациента. После этого курс лечения был скорректирован. Его выписали 25 февраля, писал NEWS.ru.