https://static.news.ru/photo/d57ee302-bf66-11e9-a9c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Учёные разработали новый способ лечения онкологических заболеваний. По их словам, разрушение раковых клеток в организме вызывают нанонити кремния.

Как сообщили в Институте теоретической и экспериментальной биофизики РАН, их используют при лечении рака методом электромагнитного излучения.

Группа учёных из России совместно с коллегами из Финляндии и Германии в ходе исследования достигла значительного усиления эффекта локального разрушения раковых клеток, вызванного гипертермией радиочастотного диапазона, в присутствии структурированных низкотоксичных пористых кремниевых нанонитей, — рассказали ТАСС в ИТЭБ РАН.

Суть метода состоит в том, что кремний помещают в опухоль, на которую затем воздействуют при помощи электромагнитного излучения. Это вызывает нагрев ткани, вследствие которого происходит гибель злокачественных клеток. После использования эти частицы быстро — в течение 24 часов — разрушаются и удаляются из организма.

Ранее News.ru писал, что число умерших от рака россиян за первые шесть месяцев 2019 года увеличилось на 1,5%. За это время от онкологических заболеваний скончались 149 384 человека.