Учёные выявили способность коронавируса к выработке самоатакующих антител

Группа учёных медицинского центра Cedars-Sinai выявила способность коронавируса провоцировать выработку самоатакующих антител в организме. Это обусловлено тем, что инфицирование вызывает длительный иммунный ответ, говорится в работе, опубликованной в Journal of Translational Medicine.
Продолжаться иммунный ответ
«Полученные нами выводы объясняют уникальность коронавирусной инфекции. Формирование аутоантител в организме человека вызывает так называемый длительный COVID-19», — поясняет один из авторов научной работы Юстина Ферт-Бобер.
Ранее сообщалось, что за последнюю неделю 2021 года в Китае было зафиксировано самое больше количество новых случаев заражения COVID-19 после подавления первой волны коронавируса в стране ещё весной 2020 года.