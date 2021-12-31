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Учёные выявили способность коронавируса к выработке самоатакующих антител

03:54, 02 января 2022
Учёные выявили способность коронавируса к выработке самоатакующих антител Фото: pixabay.com
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Группа учёных медицинского центра Cedars-Sinai выявила способность коронавируса провоцировать выработку самоатакующих антител в организме. Это обусловлено тем, что инфицирование вызывает длительный иммунный ответ, говорится в работе, опубликованной в Journal of Translational Medicine.

Продолжаться иммунный ответ может и после выздоровления организма. Сильная ответная реакция происходит даже после заболевания коронавирусом в лёгкой форме. Исследователи пришли к выводу, что среди защитных клеток могут образовываться аутоантитела, способные видеть опасность в организме.

«Полученные нами выводы объясняют уникальность коронавирусной инфекции. Формирование аутоантител в организме человека вызывает так называемый длительный COVID-19», — поясняет один из авторов научной работы Юстина Ферт-Бобер.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю 2021 года в Китае было зафиксировано самое больше количество новых случаев заражения COVID-19 после подавления первой волны коронавируса в стране ещё весной 2020 года.

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