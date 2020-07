Учёные выявили факторы, влияющие на успешность романтических отношений

https://static.news.ru/photo/e5f2cd84-d180-11ea-a8dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Исследование международного научного коллектива показало, что удовлетворённость романтическими отношениями в большей мере зависит от индивидуальных качеств человека, чем от характеристик его партнёра.

Ранее было установлено, что на здоровье и продолжительность жизни среди прочих причин влияет межличностная коммуникация, в том числе любовные отношения. Однако их наличие само по себе не гарантирует положительного эффекта — отношения должны удовлетворять вовлечённых в них людей. Международная группа учёных изучила факторы, влияющие на качество отношений, их выкладки приведены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Эту тему уже неоднократно изучали, однако обычно в ограниченном по времени или по количеству участников формате. Научный коллектив из 29 лабораторий из разных стран во главе с Самантой Джоэль из канадского Университета Западного Онтарио провёл метаанализ данных, которые ранее получили другие учёные, чтобы частично обойти эти ограничения. Для проекта отбирались исследования, в которых участники оценивали качество своих романтических отношений как минимум дважды с промежутком не менее чем два месяца. Всего были проанализированы 86 исследований, в которых поучаствовали 11,1 тысячи пар, с оценкой отношений по более чем 2,4 тысячи параметров.

Удовлетворённость романтическими отношениями стала единственной зависимой переменной, остальные показатели использовали как независимые. Последние разделили на группы: оценка самого себя, оценка партнёра, оценка отношений и оценка отношений партнёром. Задача учёных заключалась в том, чтобы выявить, какие независимые переменные эффективнее предсказывают удовлетворённость отношениями, а также что определяет изменение удовлетворённости между двумя измерениями, разделёнными по времени.

В ходе анализа использовался алгоритм random forest, который позволил по отдельности оценить влияние каждой независимой переменной на зависимую. Результаты показали, что индивидуальные черты человека и его мировоззрение влияли на удовлетворённость отношениями намного сильнее, чем те же показатели, приписываемые партнёру, примерно в 2–4 раза.

Самыми значимыми индивидуальными факторами оказались удовлетворённость жизнью, преобладание негативных эмоций, наличие депрессии и тип привязанности. На оценку отношений сильно влияют субъективный взгляд на вовлечённость в них партнёра, удовлетворённость сексуальной жизнью и наличие ссор.

Одним из парадоксальных выводов исследования стал тот факт, что даже человек с нездоровой привязанностью может быть доволен своими романтическими отношениями — например, в случае если партнёр проявляет преданность, а ссоры редки.

Ранее NEWS.ru приводил рекомендации психологов, рассказавших, как воспринимать окружающий мир позитивно.