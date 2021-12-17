Учёные вычислили время максимальной продуктивности мозга

Французские учёные обнаружили уникальное свойство мозга. Им удалось вычислить период, когда мозг максимально продуктивен, сообщает Science Advanes.

Нейробиологи установили , что лучше всего сложные задачи мозг решает перед сном. При засыпании в первой фазе активизируются творческие ресурсы, выяснили исследователи Парижского университета. Это промежуточный период между глубоким сном и бодрствованием. И именно в это время мозг может принимать самые неожиданные решения.

Омега-3-кислоты являются необходимым БАДом для работы мозга, так как они способствуют созданию мембран в клетках мозга, заявила диетолог Наталья Круглова. Она порекомендовала россиянам не тратить средства на покупку препаратов с этим веществом, так как его можно получить в избытке из жирной рыбы.

Ранее диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха рассказала, что рыба, орехи, куркума и овощи могут помочь стимулированию работы мозга. Такая продуктовая корзина может обойтись россиянам в 1821 рубль.