Учёные узнали подробности загадочной гибели египетского фараона

https://static.news.ru/photo/b5fbb102-f6a4-11e9-bc28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Компьютерно-томографическое исследование мумии фараона Секененра Таа II показало новые подробности черепно-мозговых травм, в то числе ранее неизвестные повреждения, искусно скрытые при бальзамировании. Египетские учёные, проводившие исследование, в результате предложили новую версию событий, происходивших до и после смерти глав древнего государства.

Фараон Секененра Таа II правил Верхним Египтом в 1569–1554 годах до нашей эры. Его мумия была обнаружена в 1880-х годах. Первое же исследование показало, что властитель умер от серьёзных травм головы.

Учёные выдвигали различные версии обстоятельств смерти фараона — от гибели на поле боя во время битвы с гиксотами, оккупировавшими Египет в течение 100 лет, до смерти в результате дворцового переворота.

В пользу последней версии говорит факт, что все раны фараона расположены на одной стороне черепа, как будто погибший перед смертью лежал на боку. Плохое же состояние мумии объясняли спешкой при бальзамировании, проводившейся вдали от королевской мастерской мумификации.

Смерть фараона представляет исторический интерес, поскольку она в результате привела к объединению Египта.

Вновь проведённое КТ-сканирование показало, что во время смерти руки фараона были связаны за спиной, а удары в голову наносились пятью разными предметами. Специалисты предполагают, что смерть была ритуальной казнью. Это говорит о том, что Секененра действительно находился на передовой со своими солдатами, рискуя жизнью, чтобы освободить Египет. Об этом сообщает издание Frontiers in Medicine.

Предполагается, что на момент гибели фараону было около 40 лет. При бальзамировании был использован изощрённый метод мумификации, позволивший скрыть раны на голове. Исследователи полагают, что мумификация проходила в лаборатории, куда доставили тело погибшего.

По мнению учёных, смерть Секененра побудила его преемников продолжить борьбу за объединение Египта и положила начало Нового царства.

Ранее NEWS.ru писал, что золотоискатели в Канаде обнаружили при размыве мёрзлого грунта прекрасно сохранившуюся мумию молодой волчицы. Она пролежала в земле 57 тысяч лет.