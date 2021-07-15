Учёные связали употребление алкоголя с возникновением рака

Учёные из семи государств выявили связь между употреблением алкоголя и развитием рака. При этом наибольшее число случаев онкологии, связанных с распитием спиртных напитков, было зафиксировано в Восточной Азии, Центральной и Восточной Европе, сообщает «МИР 24».
Эксперты из семи стран
По данным исследования, самое большое число заболеваний, связанных с алкоголем, приходятся на рак пищевода, гортани, полости рта, глотки, толстой и прямой кишки, печени и груди.
Ранее специалисты из медицинской организации Cancer Research UK рассказали, как распознать онкологию по языку.