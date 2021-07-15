Учёные связали употребление алкоголя с возникновением рака

Учёные из семи государств выявили связь между употреблением алкоголя и развитием рака. При этом наибольшее число случаев онкологии, связанных с распитием спиртных напитков, было зафиксировано в Восточной Азии, Центральной и Восточной Европе, сообщает «МИР 24».

Эксперты из семи стран сравнили данные по употреблению алкогольных напитков в разных странах в 2010 году с числом онкологических заболеваний, выявленных в 2020-м. По их мнению, десять лет — это период, который необходим для того, чтобы алкоголь повлиял на развитие рака. Оказалось, что 740 тысяч новых случаев рака, или 4% от всех случаев онкологии в мире, были напрямую связаны с употреблением спиртного.

По данным исследования, самое большое число заболеваний, связанных с алкоголем, приходятся на рак пищевода, гортани, полости рта, глотки, толстой и прямой кишки, печени и груди.

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