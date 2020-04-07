Учёные создали уникальный шарф для защиты от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c82b9052-78bf-11ea-a461-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Kneffel/Global Look Press

Учёные Манчестерского института технологий создали шарф, который может удерживать патогены и способен заменить медицинскую маску.

Шарф изготовлен из особого полотна, обработанного химическим составом, к которому приклеивается вирус, атакующий человека воздушно-капельным путём. В самой ткани находятся белковые компоненты, схожие с теми, которые есть у людей в верхних дыхательных путях, они удерживают и обезвреживают вирус, пишет The Guardian.

Отмечается, что такие шарфы также более комфортные в ношении благодаря плотному прилеганию и подходят для многочасового использования.

Ранее NEWS.ru писал о том, что медики дали советы по изготовлению медицинских масок в домашних условиях. Врачи отметили, что такие маски можно использовать повторно, достаточно их стирать обычным стиральным порошком.