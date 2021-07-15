Учёные спрогнозировали, как будет развиваться коронавирус после вакцинации

Учёные Потсдамского университета в Германии спрогнозировали развитие коронавируса после массовой вакцинации и карантинных мер. В частности, был установлен момент, когда при появлении нового штамма вспыхивала очередная волна заболевания в разных странах, пишут «Известия».

Выяснилось, что для каждого штамма характерен свой коэффициент заражения, что тоже было учтено в исследовании. Также в расчёты были включены официальные данные по эффективности вакцин.

В итоге учёные пришли к выводу, что без вакцинации вероятность того, что в мире будет возникать более двух новых штаммов в год, которые вызовут новые волны пандемии, составляет 60%.

С этими выводами согласен ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М. В. Ломоносова Роман Зиновкин, который не исключает регулярного появления новых опасных вариантов коронавируса.

Это естественный процесс для вирусов, и риск именно такого развития событий довольно высок. Однако будет ли вероятность такого события именно 60% — вопрос сложный. Математическая модель не способна учесть все факторы. Но однозначно, что без вакцинации количество новых штаммов будет намного выше, — говорит эксперт.

Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко заявила, что человек, перенёсший коронавирусную инфекцию, сразу после выздоровления может заразиться новым штаммом. Она добавила, что ряд специалистов допускает наличие перекрёстного иммунитета, но от всех штаммов организм не защищён на 100%.