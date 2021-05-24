Учёные создали препараты, способные заменить вакцины от COVID

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Австралийские учёные разработали два препарата для профилактики и лечения коронавирусной инфекции, которые в перспективе можно использовать вместо вакцин. Об этом рассказали в медицинском научно-исследовательском институте имени Бергхофера (QIMR), расположенном в Брисбене, передаёт ТАСС.

Препараты уже проходят лабораторные испытания на животных во Франции, первые результаты говорят об их безопасности. Побочные эффекты были выявлены в незначительном количестве. Учёные отмечают, что созданные ими лекарства не требуют особых условий хранения, в отличие от вакцин.

Оба препарата воздействуют не на сам SARS-CoV-2, а на клетки, которые вирус атакует. Первый препарат маскирует белок рецептора ACE2, используемый патогеном для проникновения в клетку, а второй повышает способность иммунной системы распознавать коронавирус и противостоять ему.

Если клинические испытания будут успешными, первый препарат можно будет применять наряду с вакцинацией для профилактики заражения, а второй использовать, чтобы остановить репликацию вируса SARS-CoV-2 у уже инфицированных пациентов, — рассказал старший научный сотрудник QIMR профессор Судха Рао.

По словам специалиста, речь идёт о первом опыте создания лекарств, способных противостоять COVID-19 «сразу на двух фронтах». В QIMR уточнили, что разработанные препараты подойдут для тех людей, которым вакцинация противопоказана по медицинским причинам.

Ранее учёные из Института Скриппса (США) вместе с коллегами из Нидерландов и Германии экспериментально доказали, что мутировавшие штаммы SARS-CoV-2 способны избегать иммунного ответа организма человека за счёт приобретённых изменений. Это исследование может помочь в разработке новых вакцин.