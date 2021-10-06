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The Telegraph: учёные разрабатывали коронавирусы ещё до нынешней пандемии

17:28, 06 октября 2021
The Telegraph: учёные разрабатывали коронавирусы ещё до нынешней пандемии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Учёные из Соединённых Штатов и китайской Ухани планировали ещё до мировой пандемии COVID-19 создать новые коронавирусы. Такое заявление сделала газета The Telegraph, ссылаясь на ранее «слитые» заявки на грант, представленные в Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

Так, по данным СМИ, международная группа учёных планировала смешать генетические данные родственных штаммов и вырастить совершенно новые вирусы. Эксперт, который предпочёл остаться неизвестным, заявил, что проект предполагал создание нового вируса из фрагментов последовательностей геномов похожих коронавирусов.

Журналисты пишут, что заявку подал президент некоммерческой организации EcoHealth Alliance Питер Дасзак. Сделал он это от имени консорциума, в который входили его НКО, Уханьский институт вирусологии и Университет Северной Каролины, а также сингапурский медицинский колледж.

Отмечается, что заявки на грант 2018 года так и не были одобрены.

Ранее международная компания исследователей выяснила, что переливание плазмы крови перенёсших коронавирус не способствует лечению критически больных пациентов с COVID-19. Отмечается, что исследование, по результатам которого учёные пришли к такому выводу, проводилось с участием более двух тысяч человек с тяжёлым протеканием этой болезни.

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