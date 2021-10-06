The Telegraph: учёные разрабатывали коронавирусы ещё до нынешней пандемии

Учёные из Соединённых Штатов и китайской Ухани планировали ещё до мировой пандемии COVID-19 создать новые коронавирусы. Такое заявление сделала газета The Telegraph, ссылаясь на ранее «слитые» заявки на грант, представленные в Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

Так, по данным СМИ, международная группа учёных планировала смешать генетические данные родственных штаммов и вырастить совершенно новые вирусы. Эксперт, который предпочёл остаться неизвестным, заявил, что проект предполагал создание нового вируса из фрагментов последовательностей геномов похожих коронавирусов.

Журналисты пишут , что заявку подал президент некоммерческой организации EcoHealth Alliance Питер Дасзак. Сделал он это от имени консорциума, в который входили его НКО, Уханьский институт вирусологии и Университет Северной Каролины, а также сингапурский медицинский колледж.

Отмечается, что заявки на грант 2018 года так и не были одобрены.

Ранее международная компания исследователей выяснила, что переливание плазмы крови перенёсших коронавирус не способствует лечению критически больных пациентов с COVID-19. Отмечается, что исследование, по результатам которого учёные пришли к такому выводу, проводилось с участием более двух тысяч человек с тяжёлым протеканием этой болезни.