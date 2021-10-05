Учёные рассказали о бесполезности распространённого метода лечения COVID-19

Международная компания исследователей выяснила, что переливание плазмы крови перенёсших коронавирус не способствует лечению критически больных пациентов с COVID-19. Об этом говорится в статье, которая была опубликована в Journal of the American Medical Association. Отмечается, что исследование проводилось с участием более двух тысяч человек с тяжёлым протеканием этой болезни.

В качестве эксперимента на протяжении трёх недель учёные наблюдали, как будет протекать болезнь получивших две донорские единицы плазмы экспериментальные участники и контрольная группа, которая не нуждалась в искусственной вентиляции лёгких.

В ходе исследования учёные установили, что с вероятностью 99% плазма крови не имеет никакого значения и не приносит пользы критически больным пациентам. По неизвестной медикам причине, смертность в экспериментальной группе составила 37%, а в контрольной — 38%.

Мы предполагаем, что это может быть комбинация слишком низкого числа в плазме высококачественных антител и слишком большого прогресса болезни у пациентов, — считает один из авторов исследования.

Вместе с тем данный метод лечения улучшил состояние 126 пациентов с ослабленным иммунитетом. По словам учёных, для каких-то точных выводов выборка пациентов слишком мала.

Ранее заслуженный врач России Айрат Фаррахов объяснил, что переливание крови помогает спасти тяжёлых пациентов, которые болеют коронавирусом. При этом важна любая кровь, будь то переболевшие или вакцинированные. По его словам, окончательные результаты эффективности метода лечения с помощью плазмы ещё предстоит рассказать нашим учёным, но сегодня, исходя из промежуточных научных публикаций, процедура позволяет существенно снизить количество крайне тяжёлых случаев болезни.