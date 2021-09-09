В Госдуме объяснили, зачем необходимо становиться донорами плазмы

Переливание крови помогает спасти тяжёлых пациентов, которые болеют коронавирусом. При этом важна любая кровь, будь то переболевшие или вакцинированные. Об этом «Парламентской газете» рассказал депутат Госдумы, бывший замминистра здравоохранения заслуженный врач России Айрат Фаррахов.

Окончательные результаты эффективности метода лечения с помощью плазмы ещё предстоит рассказать нашим учёным, но сегодня, исходя из промежуточных научных публикаций, процедура позволяет существенно снизить количество крайне тяжёлых случаев болезни, — отмечает депутат.

Кроме того, сейчас наблюдается тенденция, когда россияне добровольно идут и сдают плазму больным. Иногда возникает очередь из желающих. Это не может не радовать, считает заслуженный врач.

По его мнению, у вакцинированных количество антител вырабатывается существенно больше, чем у тех, кто переболел. Однако какого-либо приоритета в выборе крови нет, так как плазма нужна от всех.

Через несколько месяцев после болезни или вакцинации количество антител в плазме уменьшается. Поэтому в отделениях переливания крови не принимают тех, кто привился или переболел более чем полгода назад. Из-за этого существуют рекомендации, что прививку необходимо делать раз в шесть месяцев, заключил Фаррахов.

Ранее начальник лечебного отдела РНИМУ имени Н. И. Пирогова, почётный донор России Тигран Мурадян рассказал, что переливание плазмы крови переболевших или вакцинированных является одним из эффективных методов лечения больных COVID-19. Кроме того, фрагменты плазмы крови применяются и для лечения других заболеваний.