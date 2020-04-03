Учёные провели опыт с Coca-Cola и «Ментосом» на вершине горы

https://static.news.ru/photo/f5a8f39c-75b5-11ea-9ad6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Химики выяснили, как зависит известный опыт с Coca-Cola и драже «Ментос» от атмосферного давления. Для этого они провели опыты при подъёме на гору Пайкс-Пик в Колорадо.

Основной целью эксперимента являлась демонстрация закона Бойля — Мариотта. Специалисты кидали драже в напиток через каждые 300 метров подъёма, замеряя количество выделяемой пены.

Выяснилось, что чем выше учёные поднимались, тем больше было пены при добавлении «Ментоса». На вершине горы на высоте около 4 тысяч метров над уровнем моря её количество составило 1,8 тысячи миллилитров. У подножья горы выделялось около 600 миллилитров пены.

Это связано с тем, что СО2 изначально растворяется в жидкости под давлением. После разгерметизации бутылки происходит изменение давления, концентрация газа в жидкости снижается, его часть выходит в атмосферу. Углекислый газ выходит наиболее активно, если раствор сильнее взаимодействует с окружающим воздухом. Исследование опубликовано в журнале Journal of Chemical Education.

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