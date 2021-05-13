Учёные придумали, как «чипировать» людей обычными шприцами

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Исследователи из Колумбийского университета создали самый маленький в мире чип, который легко помещается в обычный шприц. Результаты их работы опубликованы в Science Advances.

Устройство представляет из себя куб объёмом меньше 0.1 мм³. Это позволяет за один укол «чипировать» человека максимум семью системами.

Сейчас чип может только измерять температуру, но учёные рассчитывают, что в результате он сможет отслеживать артериальное давление, уровень глюкозы, насыщение крови кислородом и другие показатели.

Это революционный прорыв в разработке беспроводных миниатюрных имплантируемых устройств, которые со временем смогут получить одобрение для использования на людях, — рассказал ведущий автор исследования, профессор Кен Шепард из Школы инженерного дела и прикладных наук Колумбийского университета.

По его словам, такой чип сам по себе является полноценной функционирующей электронной системой. Для зарядки и передачи данных устройство использует пьезоэлектрический преобразователь.

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