Учёные оценили эффективность масок от COVID

https://static.news.ru/photo/5041cb3e-bc6a-11eb-88be-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные из Института химии Общества Макса Планка протестировали различные виды масок и выяснили, при каких условиях и с какой эффективностью защитный аксессуар способен предотвратить заражение коронавирусом. Об этом сообщает «Царьград».

Исследователи применили количественную модель, с помощью которой оценивалась степень воздействия патогена на людей в разных ситуациях. Модель включала данные о количестве вирусных частиц в замкнутых помещениях и на открытом воздухе.

Результаты показали, что обычные маски эффективны только в местах с низкой концентрацией частиц. В таких условиях эффективность защиты составляет около 70%, в местах с повышенным содержание коронавируса в воздухе — только 30%. Исследователи отметили, что в глобальном смысле маски будут «работать», если их будут носить от 70% населения.

В больницах носить маски почти не имеет смысла, считают учёные. В медучреждениях целесообразнее использовать респиратор N95/FFP2. Он снижает риск заражения COVID-19 до 5%.

Ранее Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний США объявили, что вакцинированные граждане могут не носить маски. Данное решение приветствовал президент Соединённых Штатов Джо Байден.

Позднее американцам пояснили, что ношение масок в транспорте по-прежнему обязательно, несмотря на наличие прививок от коронавируса.