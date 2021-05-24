Учёные оценили эффективность масок от COVID

Учёные из Института химии Общества Макса Планка протестировали различные виды масок и выяснили, при каких условиях и с какой эффективностью защитный аксессуар способен предотвратить заражение коронавирусом. Об этом сообщает «Царьград».
Исследователи
Результаты показали, что обычные маски эффективны только в местах с низкой концентрацией частиц. В таких условиях эффективность защиты составляет около 70%, в местах с повышенным содержание коронавируса в воздухе — только 30%. Исследователи отметили, что в глобальном смысле маски будут «работать», если их будут носить от 70% населения.
В больницах носить маски почти не имеет смысла, считают учёные. В медучреждениях целесообразнее использовать респиратор N95/FFP2. Он снижает риск заражения COVID-19 до 5%.
Ранее Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний США объявили, что вакцинированные граждане могут не носить маски. Данное решение приветствовал президент Соединённых Штатов Джо Байден.
Позднее американцам пояснили, что ношение масок в транспорте по-прежнему обязательно, несмотря на наличие прививок от коронавируса.