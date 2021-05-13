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«Замечательный день»: Байден оценил новые рекомендации по маскам в США

23:38, 13 мая 2021
Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Рекомендации медицинского регулятора CDC, разрешившего полностью привитым от коронавируса американцам перестать носить маски, приветствовал президент США Джо Байден. Своими эмоциями глава государства поделился во время выступления в Белом доме, сообщает РИА Новости.

Это большая веха, замечательный день, — заявил Байден.

Также американский лидер назвал историческим достижением процесс вакцинации в Штатах, где хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили уже почти половина населения, а более трети оказались привиты полностью.

Ранее в Белом доме сообщили, что центры по контролю и профилактике заболеваний разрешили не носить защитные маски полностью вакцинированным от коронавируса американцам.

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