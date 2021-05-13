«Замечательный день»: Байден оценил новые рекомендации по маскам в США

https://static.news.ru/photo/a239eade-329f-11eb-b0b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Рекомендации медицинского регулятора CDC, разрешившего полностью привитым от коронавируса американцам перестать носить маски, приветствовал президент США Джо Байден. Своими эмоциями глава государства поделился во время выступления в Белом доме, сообщает РИА Новости.

Это большая веха, замечательный день, — заявил Байден.

Также американский лидер назвал историческим достижением процесс вакцинации в Штатах, где хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили уже почти половина населения, а более трети оказались привиты полностью.

Ранее в Белом доме сообщили, что центры по контролю и профилактике заболеваний разрешили не носить защитные маски полностью вакцинированным от коронавируса американцам.