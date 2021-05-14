В США ношение масок осталось обязательным при поездке в транспорте

https://static.news.ru/photo/35ce2f46-4b95-11ea-9d9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

В США ношение масок на объектах транспорта по-прежнему обязательно, несмотря на наличие прививок от коронавируса. Об этом рассказали представители федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) и Управления транспортной безопасности страны, передаёт ТАСС.

В совместном заявлении говорится, что ношение масок по-прежнему требуется в салонах самолётов, автобусов, поездов и других видов транспорта, следующих по территории США или направляющихся в страну или из страны.

Также требуется ношение масок на транспортных узлах, например в аэропортах и на станциях. Прошедшие вакцинацию люди могут возобновить поездки, — отмечается в тексте.

В четверг, 13 мая, ЦКПЗ объявили, что полностью вакцинированные граждане могут не носить маски. Данное решение приветствовал президент США Джо Байден, который назвал историческим достижением процесс вакцинации в Штатах, где хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получила уже почти половина населения, а более трети оказались привиты полностью.