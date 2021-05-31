Учёные нашли у людей новый тип памяти

https://static.news.ru/photo/ff4f5e76-c213-11eb-9aa7-96000091f725_660.jpg Фото: Meghan Mccarthy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Группа учёных из Пенсильванского университета (США) обнаружила новый тип памяти у людей. Его можно сравнить с буферным хранилищем, где хранятся мельком увиденные образы. «Достать» эти воспоминания можно повторением визуальных стимулов. Подробности научной работы приведены в журнале Scientific Reports.

Учёные провели два эксперимента. В первом приняли участие 40 взрослых добровольцев. Им показывали серию быстро сменяющих друг друга изображений, которые чередовались с пустым экраном. Иногда среди картинок мелькал целевой зрительный стимул — буква латинского алфавита. Каждый участник прошёл тест 60 раз. Исследователи затем проверили, смогли ли участники опознать и запомнить целевое изображение. Их спрашивали, увидели ли они букву, а затем предлагали выбрать правильный символ из четырёх вариантов.

Во втором эксперименте участвовали 15 человек. Работа протекала в целом так же, но учёные уменьшили число тестов до 48, изменили интервалы, в которых показывали целевое изображение, и количество повторов.

Результаты продемонстрировали, что сильно замаскированные стимулы могут вызвать ясное восприятие и запоминание через повторение. На итог влияют как количество повторений, так и временные интервалы, через которые стимул появляется. В частности, эффект достигался только повторением стимула в интервале меньше 200–400 миллисекунд. Наконец, исследователи обнаружили, что запомненная таким образом информация быстро «стирается».

Учёные считают, что найденное ими «хранилище» не вписывается в существующую классификацию видов памяти. В будущем эти выводы хотят проверить в других работах, посвящённых областям восприятия, сознанию, вниманию и памяти.

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