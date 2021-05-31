Учёные нашли у людей новый тип памяти

Группа учёных из Пенсильванского университета (США) обнаружила новый тип памяти у людей. Его можно сравнить с буферным хранилищем, где хранятся мельком увиденные образы. «Достать» эти воспоминания можно повторением визуальных стимулов. Подробности научной работы приведены в журнале Scientific Reports.
Учёные
Во втором эксперименте участвовали 15 человек. Работа протекала в целом так же, но учёные уменьшили число тестов до 48, изменили интервалы, в которых показывали целевое изображение, и количество повторов.
Результаты продемонстрировали, что сильно замаскированные стимулы могут вызвать ясное восприятие и запоминание через повторение. На итог влияют как количество повторений, так и временные интервалы, через которые стимул появляется. В частности, эффект достигался только повторением стимула в интервале меньше 200–400 миллисекунд. Наконец, исследователи обнаружили, что запомненная таким образом информация быстро «стирается».
Учёные считают, что найденное ими «хранилище» не вписывается в существующую классификацию видов памяти. В будущем эти выводы хотят проверить в других работах, посвящённых областям восприятия, сознанию, вниманию и памяти.
Ранее британские нейробиологи