https://static.news.ru/photo/6e3c2c8e-57f2-11ea-9f78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Растения не только могут адаптироваться к изменению условий окружающей среды, но и способны передавать информацию о них следующим поколениям. К такому выводу пришли швейцарские учёные.

Как следует из обнародованного ими исследования, растения определённым образом реагируют на внешние условия — в период засухи укрепляют корневую систему, а в годы с достаточным количеством воды наращивают количество листьев или хвои. Долгое время считалось, что такой «жизненный опыт» не передаётся от поколения к поколению. Однако оказалось, что это не так, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Швейцарского федерального научно-исследовательского института леса, снега и ландшафта.

Именно его учёные выяснили, что растения обладают механизмом «передачи знаний». Сначала они предположили, что это происходит через небольшие молекулы, известные как метильные группы. В ходе дальнейшего изучения процесса стало понятно, что «делиться жизненным опытом» им помогает процесс изменения ДНК, известный как метилирование. Во время него к одной из составляющих ДНК — цитозину — присоединяется метильная группа.

В институте отмечают, что эксперимент занял много лет. С 2003 года в течение 10 лет специалисты орошали некоторые участки одного из особенно сухих сосновых массивов, после чего собирали урожай сосновых шишек и выращивали из них новые деревья.

Те приспосабливались к внешним условиям по-разному. С засухой лучше справлялись «потомки» растений из районов постоянной нехватки влаги, они быстрее наращивали корневую систему. В условиях с обилием осадков, как оказалось, лучше растут деревья, предыдущее поколение которых не испытывало нехватки воды.

Тем не менее у акклиматизации деревьев всё-таки есть пределы. В экстремально жаркое и засушливое лето 2018 года многие молодые растения погибли, независимо от того, в каких условиях росли их «родители». Таким образом, если глобальное потепление будет чрезмерно интенсивным, то «жизненный опыт» никак не поможет «потомкам» нынешних рощ и сосен, считают учёные.

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