https://static.news.ru/photo/a5d5aa24-1f14-11ea-9f05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские учёные нашли в сыворотке крови людей, страдающих шизофренией, белки, которые могут стать биологическими маркерами для своевременной диагностики этого заболевания. Исследование проводили сотрудники НИИ психического здоровья Томского медицинского центра РАН и их московские коллеги.

Для анализа были случайным образом выбраны по 10 представителей каждой группы (больных шизофренией, биполярным аффективным расстройством и здоровых людей), у которых было взято по 30–50 образцов крови. Все больные были госпитализированы в стадии обострения и ещё не начали проходить лечение.

В каждой группе определили от 1400 до 1600 белков, после чего средствами биоинформатики и статистики выявили уникальные белки для групп пациентов с шизофренией и биполярным расстройством. Выяснилось, что у больных шизофренией, по сравнению с остальными группами, повышено содержание белка ANKD 12, а при наиболее тяжёлом проявлении шизофрении, кроме того, снижено содержание белка кадгерин 5, сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».



До сих пор в медицинской практике психиатр делает заключение о диагнозе исключительно на основании клинической картины и своего опыта, «анализа на шизофрению» не существует.

Ранее британские генетики установили, что курение не только способствует развитию шизофрении и депрессии, но и почти вдвое увеличивает риск развития этих душевных расстройств. Участниками научного эксперимента стали более полумиллиона жителей Великобритании. Специалисты проанализировали их ДНК и выяснили, что люди с душевными расстройствами курили заметно чаще.

Также выяснилось, что страдающие никотиновой зависимостью люди более чем в два раза чаще становились шизофрениками и почти в два раза чаще приобретали хроническую депрессию, в отличие от некурящих участников эксперимента. По мнению учёных, никотин пагубно влияет на выработку серотонина и дофамина, которые участвуют в развитии шизофрении и депрессии.

При этом, по некоторым данным, шизофрения всех форм чаще всего развивается у людей, рождённых в холодное время года: с ноября по март. Вице-президент Российского общества психиатров Пётр Морозов связывает это с «инфекционными агентами ОРВИ и ОРЗ», которые особенно активны в это время года. Они оказывают влияние на геном человека, вызывая «поломки», писал NEWS.ru.