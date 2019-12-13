https://static.news.ru/photo/822595c4-1db3-11ea-8458-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Учёные из Женевского университета выяснили причину, по которой люди не хотят заниматься физической активностью. По результатам исследований оказалось, что для противостояния лени мозгу требуется затрачивать дополнительные ресурсы. Об этом сообщает издание «Профиль».

Швейцарские психологи изучили «парадокс физической активности». В исследовании приняли участие 29 человек: часть из них ведёт активный образ жизни, а остальные хоть и хотят стать активнее, предпочитают лениться. Учёные изучили активность разных отделов мозга и выяснили, что мозг человека работает быстрее, когда думает о пассивных действиях.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные поделили старение на три возрастных этапа. Начинается процесс в 34 года. Второй этап наступает в 60 лет, третий — в 78 лет.