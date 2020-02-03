Международная научная группа с участием сотрудников Тюменского госуниверситета исследовала кластерные системы и предложила обобщающий подход к проблеме их самоорганизации. Тюменские учёные ещё 16 лет назад первыми в мире открыли кластеры из левитирующих микрокапель воды и выяснили, что с их помощью можно анализировать процессы, протекающие в биоаэрозолях.
Как
Как писал NEWS.ru, исследователи из Оксфордского университета создали молекулу с самой большой ароматической системой, содержащей 162 электрона. Примером ароматической молекулы является бензол. Он имеет сопряжённую прочную систему, электронная плотность которой распределена по всем атомам. У бензола есть шесть электронов, расположенных на шести атомах углерода. Эта конструкция соединена шестью углеродами.
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