https://static.news.ru/photo/82a7b5c2-4658-11ea-a13d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dimos Poulikakos

Международная научная группа с участием сотрудников Тюменского госуниверситета исследовала кластерные системы и предложила обобщающий подход к проблеме их самоорганизации. Тюменские учёные ещё 16 лет назад первыми в мире открыли кластеры из левитирующих микрокапель воды и выяснили, что с их помощью можно анализировать процессы, протекающие в биоаэрозолях.

Как сообщил РИА Новости завлабораторией микрогидродинамических технологий Института X-BIO ТюмГУ Александр Федорец, учёные предложили новый общий подход к проблеме кластеризации — как в природных, так и в искусственных объектах. Свойства кластеров зависят от размера и количества частиц, что делает их изучение чрезвычайно сложным.

Как писал NEWS.ru, исследователи из Оксфордского университета создали молекулу с самой большой ароматической системой, содержащей 162 электрона. Примером ароматической молекулы является бензол. Он имеет сопряжённую прочную систему, электронная плотность которой распределена по всем атомам. У бензола есть шесть электронов, расположенных на шести атомах углерода. Эта конструкция соединена шестью углеродами.