Учёные из Канады открыли новый половой гормон

https://static.news.ru/photo/08a7d204-9ec6-11ea-be32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Канадские биологи из Оттавского университета провели исследование. Им удалось выявить у рыб фермент, который стимулирует сексуальные функции.

Однако этот белок может быть разделён на части специальными ферментами, и мы обнаружили, что один его небольшой фрагмент, называемый пептидом секретоневрина, важен для стимуляции половой функции, — говорится в журнале Proceedings of National Academy of Sciences.

Речь идёт о секретогранине-2 — это крупный белок, который важен для нормального функционирования клеток мозга и других клеток. Он есть не только у рыб, но и у человека и других животных.

Мы обнаружили новые гены, которые регулируют репродукцию, а пептид секретоневрина сам по себе является новым гормоном. Секретоневрин, вырабатываемый у рыб, очень похож на тот, который обнаружен у других животных и человека, — подчеркнул профессор кафедры нейроэндокринологии Оттавского университета.

NEWS.ru писал ранее, что учёные выявили гены, которые отвечают за алкогольную зависимость. Биологам и медикам из Йельского университета удалось обнаружить 29 различных генных вариантов.