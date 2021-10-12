Учёные сообщили о ядерной и бактериологической «бомбах» в Арктике

Выброс в окружающую среду радиоактивных доходов времён холодной войны может спровоцировать таяние арктических льдов. По этой же причине могут появиться новые бактерии и вирусы, устойчивые к антибиотикам. К такому выводу пришли учёные из британского Университета Аберистуита и лаборатории реактивного движения NASA в американской Калифорнии, пишет журнал Nature Climate Change.

Как отмечают авторы исследования, СССР провёл порядка 130 ядерных испытаний на побережье архипелага Новая Земля и затопил в северных морях около 100 атомных подводных лодок. В свою очередь США проводили подлёдные исследования на базе в Гренландии с применением ядерной установки.

Учёные опасаются, что хранящиеся в вечной мерзлоте микробы в случае таяния льда могут смещаться с образовавшейся водой и породить новое поколение, устойчивое к лекарственным средствам.

Чтобы не допустить такого, исследователи призывают выполнять положения Парижского климатического соглашения и добиваться снижения глобальной температуры до 1,5 градуса Цельсия.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление может привести к тому, что Земля превратится в непригодное для жизни место через 500 лет. К таким выводам пришли канадские и британские учёные.