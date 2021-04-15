Учёные научились предсказывать осложнения при ожирении

Изменения в механизмах регуляции генов, отвечающих за вывод холестерина из жировой ткани, которые говорят о вероятном развитии осложнений при ожирении, выявили учёные НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ. Данное открытие позволит диагностировать нарушение обмена веществ и сердечно-сосудистые заболевания, развивающиеся у людей с избыточным весом. Об этом пишут «Известия».
В исследовании участвовали 62 пациентки, у которых в ходе плановых операций были взяты образцы висцеральной и подкожной жировой ткани. У 36 из них был диагностирован метаболический синдром. При этом анализы у этих пациенток показали повышенную экспрессию гена ABCG1 во внутренней жировой ткани по сравнению с подкожной.
Ранее онколог рассказал о влиянии пищи на развитие рака. Об этом писал NEWS.ru.