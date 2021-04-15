Учёные научились предсказывать осложнения при ожирении

https://static.news.ru/photo/6f3bada2-c7e2-11ea-a454-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Изменения в механизмах регуляции генов, отвечающих за вывод холестерина из жировой ткани, которые говорят о вероятном развитии осложнений при ожирении, выявили учёные НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ. Данное открытие позволит диагностировать нарушение обмена веществ и сердечно-сосудистые заболевания, развивающиеся у людей с избыточным весом. Об этом пишут «Известия».

Сообщается , что учёные Курчатовского института сумели выявить особенности экспрессии генов (то есть процесса преобразования ДНК в РНК), отвечающих за удаление избытка холестерина из клеток и тканей организма. Изменение данного процесса даже на ранних стадиях позволяет судить о вероятном развитии метаболического синдрома у людей с лишним весом и ожирением.

В исследовании участвовали 62 пациентки, у которых в ходе плановых операций были взяты образцы висцеральной и подкожной жировой ткани. У 36 из них был диагностирован метаболический синдром. При этом анализы у этих пациенток показали повышенную экспрессию гена ABCG1 во внутренней жировой ткани по сравнению с подкожной.

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