Онколог рассказал о влиянии пищи на развитие рака

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Развитию онкологических заболеваний способствуют не конкретные продукты, а сопутствующие факторы, такие как способ производства и обработки. Об этом журналистам рассказал врач Михаил Мяснянкин.

Пища, в которой присутствует большое количество канцерогенных веществ, или загрязнённая минеральными удобрениями, с большой долей вероятности может стать причиной образования злокачественных опухолей. По мнению Мяснянкина, речь в этом случае идёт в первую очередь об органах пищеварения.

При этом канцерогенные вещества могут проявляться во время приготовления пищи, в частности, при использовании подсолнечного масла при жарке мяса. Безусловный вред наносят спиртные напитки, так как количество канцерогенов в них зашкаливает и никто точно не знает, в каких условиях они производились.

В организме не должно быть продуктов, содержащих очень много жира, калорий, сахара. Они могут вызывать сопутствующие патологии, из-за чего организм не сможет нормально бороться с онкологическими заболеваниями, — рассказал Пятому каналу Мяснянкин.

Он также отметил важность употребления антиканцерогенных продуктов, таких как овощи и фрукты.

Как сообщал NEWS.ru, заведующий поликлиникой «Медицинский город» Станислав Ракитин рассказал о неочевидных причинах возникновения рака. По его словам, потребление слишком горячей пищи ведёт к ожогам и деформации клеток, сказывается на работе внутренних органов и в первую очередь страдает пищевод, что может привести к развитию онкологии.